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日本連續4個月出現貿易逆差
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2024-11-20 17:26:26
中評社北京11月20日電／據新華社報導，日本財務省20日公布的初步統計結果顯示，日本10月出現4612億日元（1美元約合154日元）貿易逆差，連續4個月出現逆差。
數據顯示，受半導體製造設備、醫藥品等出口增長拉動，日本10月出口額同比增長3.1%，達9.43萬億日元；由於計算機及周邊產品、有色金屬等產品進口增加，當月進口額同比增長0.4%，達9.89萬億日元。
從國家和地區來看，10月日本對美國和歐盟的出口額同比減少，對中國和亞洲的出口額同比增加。
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