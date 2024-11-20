“雙奧之城”頂級賽事引領冰雪熱潮

中評社北京11月20日電／據新華社報導，19日，北京2024—2025賽季系列國際冰雪賽事新聞發布會在首都體育館舉辦。據介紹，今年11月至明年3月，將有9項國際冰雪賽事在北京舉辦。



國家體育總局冬季運動管理中心副主任邢朔介紹，2024—2025賽季我國將舉辦28項國際冰雪賽事，包括8項冰上賽事和20項雪上賽事，其中有多項賽事將在冬奧場館舉辦。11月29日至12月1日，國際滑聯速度滑冰世界杯（北京站）和國際雪聯單板及自由式滑雪大跳台世界杯將分別在國家速滑館和首鋼滑雪大跳台舉辦。12月6日至8日，國際滑聯短道速滑世界巡回賽（北京站）將在首都體育館上演。



邢朔表示，本賽季是2026年米蘭冬奧會前的最後一個完整賽季，各冬季項目國家隊在參加米蘭冬奧會資格賽、積極爭取奧運積分的同時，也在緊鑼密鼓地備戰明年2月在哈爾濱舉辦的第九屆亞冬會，力爭以最佳狀態迎接各項比賽。



北京市體育競賽管理和國際交流中心主任王玲表示，各項賽事的籌辦工作正在有序進行，賽事組委會將全面貫徹“簡約、安全、精彩”的辦賽理念，充分利用場館、人才、文化等冬奧遺產，持續鞏固和擴大“帶動三億人參與冰雪運動”成果，加快推進“體育＋消費”“體育＋旅遊”等產業高質量融合發展。