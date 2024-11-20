台灣民情學術研討會聚焦新形勢下兩岸關係

中評社北京11月20日電／據新華社報導，由中華全國台灣同胞聯誼會主辦的第32屆台灣民情學術研討會19日在天津市舉行。來自大陸主要對台研究機構、高校和有關方面的學者、嘉賓約120人，圍繞“新形勢下的台灣民情與兩岸關係”這一主題展開研討。



中華全國台灣同胞聯誼會會長鄭建閩致辭表示，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”立場，鼓吹“新兩國論”，企圖“倚外謀獨”“以武謀獨”，煽動兩岸敵意對抗。我們要深入研究當前台灣民情變化特點和發展趨勢，堅決反對和遏制“台獨”分裂行徑 。我們要在“堅定守護中華民族共同家園”“堅定共創中華民族綿長福祉”“堅定鑄牢中華民族共同體意識”“堅定實現中華民族偉大復興”等方面深入研究闡釋，努力探索祖國統一的積極動力、實現方式和工作路徑，豐富和發展國家統一理論。



海峽兩岸關係協會原副會長王在希發言指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，關係中國主權和領土完整，關係中國發展和中華民族偉大復興。在當前形勢下，思考和處理台灣問題，必須著眼全局，沉著應對，守住底線，把握主動，保持戰略定力。



研討會上，中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁認為，民進黨當局勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁的風險上升，台海局勢面臨的不確定性增長。與此同時，祖國大陸發展進步所展現出的巨大實力，也變成對台灣島內政治、經濟、社會、民心民意的影響力。我們要持續綿綿用力、久久為功，確保兩岸經濟社會融合發展與交流合作不停滯，持續推進兩岸和平統一進程。