嚴安林：拚船出海　滬港合作大有可為

中評社香港11月20日電（記者 王評）上海國際問題研究院學術委員會主任今天上午在中國國際金融論壇•香港峰會上致辭，他強調：面對內外形勢的變化，上海的發展，香港的未來，中國的前景，取決於上海、香港、中國人民的自身發展。香港和上海這兩座國際化的城市，不是非此即彼；滬港合作、“拼船出海”大有可為，可以更好地為中國式現代化和民族復興作出貢獻。



此次香港峰會由香港匯賢智庫、上海國際經濟研究院和上海國際問題研究院聯合主辦。



嚴安林表示：中國國際金融論壇在上海已經先後舉辦了20年，第一次“走出去”就選擇了擁有“背靠祖國、聯通世界”兩大優勢的香港。這足以證明，香港在國家對外開放、在上海連接世界、在內地各機構和平台對外交流中發揮著非常重要的作用。



嚴安林在致辭時向與會者表達了他個人對當前國際形勢與中美關係的看法。他認為：



第一，特朗普當選美國總統將給全球與中美關係帶來更多的不確定性，但中美關係的未來應該並不完全由美國政治所決定。特朗普上台，不僅預示著美國政治將進一步“內顧”與“民粹化”，而且將給全球局勢與全球經濟，包括亞太局勢與中國關係帶來更大的不確定性、不穩定性。有人認為有“交易型特徵”的特朗普可能會在不少問題上跟中國達成某種交易，對此可以抱有良好期待，但絕不能一廂情願，更不宜盲目樂觀。無論如何，“特朗普衝擊”可能是怎麼想都不為過的。中美關係的未來，既取決於明年一月就任的特朗普政府的對華政策，也取決於中國如何應對與運籌。中美關係的未來，首先取決於特朗普政府能否理性、客觀地看待中國的發展。中國人民有追求美好生活的權利，不會因為美國部分政治認為中國發展是“威脅”，就不發展自己；中國的發展對全球是機遇，如果美方能正確、理性地看待中國的發展，中美關係就一定平順發展。其次，中美關係也應該取決於我們如何應對、如何運籌中美關係。面對美方可能的極端施壓，需要我們敢於鬥爭、善於鬥爭。最近習近平主席致電特朗普強調：中美關係合則兩利，鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通、妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美關係正確相處之道，造福兩國，惠及世界。