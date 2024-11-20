東北虎豹國家公園管理局處置東北虎傷人事件

中評社香港11月20日電／記者從東北虎豹國家公園管理局瞭解到，黑龍江勃利縣吉興鄉長太村18日發生一起東北虎進入村莊並造成村民受傷事件後，東北虎豹國家公園管理局立即啟動應急處置預案和保險理賠工作程序，協調保險公司派出工作組前往現場協助地方林草部門開展勘查工作，如確認為野生東北虎肇事，將立即啟動保險理賠程序，為傷者墊付醫療費用。



新華社報導，此次事件發生地距東北虎豹國家公園直線距離約200公里，依據《東北虎豹國家公園野生動物造成損失補償辦法（試行）》規定，在吉林省、黑龍江省全域範圍內因野生東北虎豹導致的人身傷害，經過保險公司現場核實後，將依照程序進行相應的人身傷害經濟補償。



近年來，隨著東北虎豹種群數量的增加及其活動範圍的擴大，居民與野生動物接觸的可能性也在不斷提升。為了有效預防和減輕人獸衝突的風險，東北虎豹國家公園管理局提醒廣大居民，做好人身安全防範，當遇到野生東北虎豹時，要及時冷靜撤離，避免做出可能激怒或吸引它們的行為，切勿嘗試接近或挑釁，並立即聯繫當地野生動物保護管理部門。



東北虎豹國家公園管理局專門編撰了《人虎衝突應對社區指南》動畫宣傳片和《遇到老虎怎麼辦？》宣傳手册，詳細介紹如何避免與老虎相遇、採取哪些防範措施以及危急時刻如何科學處理等內容。



2021年10月12日，東北虎豹國家公園正式成立，劃出1.41萬平方公里土地為虎豹重建家園，橫跨吉林和黑龍江兩省。最新監測數據顯示，目前穩定生活在東北虎豹國家公園內的野生東北虎達到70只左右，野生東北豹達到80只左右。