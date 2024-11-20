美國指烏克蘭基輔或遭大規模空襲　大使館關閉

中評社香港11月20日電／美國駐烏克蘭基輔大使館說，收到具體情報，基輔可能會受到大規模空襲，出於謹慎的考慮，大使館關閉，並指示使館人員就地避難。



香港電台報導，大使館又建議在基輔的美國公民做好準備，一旦有空襲警報，立即躲避。



較早前，俄羅斯指責烏克蘭首次使用美國陸軍戰術導彈系統襲擊俄羅斯領土，強調俄方會把這次襲擊視為西方對俄羅斯戰爭的一個新階段，並會有相應的反應。