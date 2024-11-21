宋濤與台商座談：大陸提供嶄新機遇

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社蘇州11月21日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦11月20日在江蘇省蘇州市舉辦台商座談會，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席並發表講話。宋濤說，大陸經濟行穩致遠、持續向好，仍是廣大台商台胞發展事業的最佳選擇。



座談期間，宋濤認真聆聽了與會台商代表的發言。對台商們提出的一些關切和建議，宋濤也及時用筆記錄下來。



在聽完台商代表的發言後，宋濤表示，中共二十屆三中全會對新時代進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的科學擘畫和戰略部署，將為台商台胞在大陸發展提供嶄新機遇和廣闊空間。大陸經濟行穩致遠、持續向好，仍是廣大台商台胞發展事業的最佳選擇。



宋濤說，我們將貫徹落實二十屆三中全會精神，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，助力台商台胞發展新質生產力、融入新發展格局。



宋濤表示，希望廣大台商台胞堅守民族大義，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，旗幟鮮明反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，積極參與兩岸交流合作，成為中國式現代化的見證者、建設者和獲益者，共同壯大中華民族經濟，共創中華民族偉大復興的美好未來。



近百位台灣工商團體、大陸台商代表參與座談交流，有關部委和江蘇省相關負責人參加座談會。座談會後，與會台商代表與大陸企業家開展了聯誼活動，共敘友情，共商合作。



