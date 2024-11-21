台商彭雙浪：將持續在陸發展　有較大擴產計劃

台北市電腦公會理事長、台灣氣候聯盟理事長、友達集團董事長、富采集團董事長彭雙浪（中評社 海涵攝） 中評社蘇州11月21日電（記者 海涵）台北市電腦公會理事長、台灣氣候聯盟理事長、友達集團董事長、富采集團董事長彭雙浪11月20日在江蘇蘇州參加中共中央台辦、國務院台辦舉辦的台商座談會期間接受記者聯合採訪。他表示，這兩年，友達集團在大陸有較大的擴產計劃，正不斷在大陸各個工廠擴充生產線，會持續在大陸發展。



友達集團深耕大陸20餘年，據彭雙浪介紹，至今，友達集團在大陸的總投資額已達335億人民幣。友達不僅在顯示面板製造領域取得佳績，也帶動了供應鏈投資，在蘇州、廈門各創造了千億顯示產業群。



“我們會持續在大陸發展，”彭雙浪告訴記者，過去兩年，友達集團在昆山增資了18億美金建造高端的低溫多晶矽產線；另外，在廈門，還增加了車用電子的生產線，友達集團正不斷在大陸各個工廠擴充生產線。



談及經濟形勢，彭雙浪說，大陸採取了一攬子增量政策，對消費市場產生了很好的刺激作用。他研判，當前全球經濟形式雖不是高度增長，但也在穩定發展中，“明年的經濟形勢總體應該是穩定的。”



對於中美之間貿易問題可能帶來的影響，彭雙浪並沒有過於憂心，他說，“友達集團是一個全球化企業，產品銷往全世界，不只銷往美國。所以，這兩年我們在大陸依然有較大的擴產計劃。”

