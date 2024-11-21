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華僑大學與香港智庫座談 青年學者優勢明顯
http://www.CRNTT.com   2024-11-21 00:18:48


華僑大學黨委書記徐西鵬（中評社　束沐攝）
　　中評社廈門11月21日（記者　束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月20日上午赴華僑大學廈門校區參訪，並與該校中青年涉台學者座談交流。華僑大學黨委書記徐西鵬會見訪問團一行，黨委常委、副校長王麗霞主持座談會。
 


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