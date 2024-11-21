蔡若蓮：樂見各資助大學招收更多非本地生

香港特區立法會20日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月21日電（記者 盧哲）香港特區政府教育局局長蔡若蓮20日在立法會表示，本學年修讀教資會資助學士學位課程的非本地學生人數，已增至超過17000人，相當於本地學額約23%。政府樂見各資助大學利用放寬上限，招收更多非本地學生來港升學。她強調，所有教資會資助授課課程的非本地學生，均不會獲得公帑資助，並獨立於本地學額計算，確保不會影響本地學生的升學機會。



香港特區立法會20日舉行大會。蔡若蓮在回覆議員關於擴大非本地學生限額的落實情況時表示，行政長官於二○二三年《施政報告》提出建設香港成為國際專上教育樞紐，並宣布自二○二四／二五學年起，將政府資助的專上院校非本地學生限額提升一倍至百分之四十。因此，大學教育資助委員會（教資會）秘書處已就錄取非本地生上限的定義及計算方法給予院校清晰指引。教資會發信予各大學，詳細說明計算上限的原則及方式，以及各大學授課課程錄取非本地學生人數上限的具體數字，讓大學及早規劃收生安排。同時清楚表明有關上限是按不同修業年期的本地學額總數計算，不同修課程度不可重行調配。蔡若蓮強調，所有教資會資助授課課程的非本地學生，均不會獲得公帑資助，並獨立於本地學額計算，確保不會影響本地學生的升學機會。



另外，自資專上界別中除內地、澳門及台灣學生外，非本地學生入讀全日制經本地評審的自資本地副學位、學士學位和研究院課程並不設限額。現時內地、澳門及台灣學生，入讀全日制經本地評審的自資本地副學位及學士學位，包括銜接學位課程的內地、澳門及台灣學生限額計算為上一學年相關課程總學生人數的百分之十至二十。研究院課程則不設限額。至今，有六所本地自資院校獲國家教育部批准，可以招收內地學生入讀學士學位及研究院課程。教育局一直與院校保持溝通，協助院校理解並落實有關收生安排。