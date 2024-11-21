港府擴大二元乘車計劃開支重申無意改變優惠

香港特區立法會20日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月21日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡20日在立法會大會表示，政府已表明會維持二元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會，無意取消計劃或改變現時受惠的組群，強調會加強執法打擊違規使用。



根據“政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃”（二元優惠計劃），60歲或以上人士和合資格殘疾人士可一律以每程二元的優惠票價乘搭該計劃涵蓋的公共交通工具。而二元乘車優惠計劃合資格長者，前年起由65歲下調至60歲，並擴展至紅色小巴、電車等。特區政府在新一份《財政預算案》指出，二元優惠計劃在二○二三至二四年度的開支約為40億元，較二○一九至二零年度的13億元增加超過兩倍，佔政府每年經營開支0.7%。



在當天立法會會議上，有議員提問會否研究調整二元優惠計劃的細節，勞工及福利局局長孫玉菡回覆表示，二元優惠計劃將來的開支會受合資格人士的人口變化、交通票價調整、參與二元優惠計劃的公共交通營辦商的變化，以及防止濫用措施的成效等多方面的因素影響。財政司司長已於二○二四至二五年度《財政預算案》宣布檢視二元優惠計劃的運作模式，目的是維持計劃的財政可持續性。政府已表明會維持二元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。政府會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素，並適時公布檢討結果及建議。