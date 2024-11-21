徐咏傑：台商可在大陸安居創業、幸福生活

徐咏傑（中評社 海涵攝） 中評社蘇州11月21日電（記者 海涵）“兩岸不只是一家親，更是一家人。”台灣工商企業聯合會副理事長、巨福集團董事長徐咏傑11月20日接受媒體聯合採訪時表示。當天，中共中央台辦、國務院台辦在江蘇蘇州舉行台商座談會，徐咏傑受邀參加。



巨福集團旗下的巨福精密電子（科技）蘇州有限公司是一家經營有22年之久的台資企業，總投資額為2000萬美元，主要生產新型電子元器件（光電子組件、新型機電組件）五金、塑膠、高檔建築五金件及新型儀表元器件和材料（儀表用接插件）等。據徐咏傑介紹，公司近三年平均營收為6500萬人民幣。



徐咏傑告訴記者，台商在大陸可以安居、創業，過上幸福的生活。他說，經過各級政府的努力，大陸的基礎設施、交通、生活、環保等領域都飛速發展，已經達到國際水準。他特別對蘇州市政府的“保姆式服務”表達感謝，“蘇州就是我的第二故鄉，在這裡我能感覺到幸福和安全。”



徐咏傑說，在當前形勢下，兩岸應該合作去突破各種障礙。他提到，蘇台工商促進會作為兩岸工商團體，正致力於促進台企與大陸企業的合作。“兩岸企業可以發揮各自的長處，攜手做強做大。”



徐咏傑表示，兩岸是一家人，同文同種。大陸經過幾十年的發展，已經成為世界第二大經濟體。“我走過看過的地方很多，能夠看到我們偉大的中華民族有如今這樣的崛起，感觸頗多。”



對於外部一些唱衰中華民族崛起的聲音，徐咏傑則認為，西方一些國家不希望中華民族崛起、害怕被取代，因此他們在全力封殺，所謂“拼不過就踩”。但這些都是短暫的，我們有豐富的資源和人口，一定能夠取得更好的發展。

