中評現場：美印太司令不青睞“地獄景象”？

美軍印太司令帕帕羅對靠無人機制勝不以為然 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓11月20日電（記者 余東暉）曾經以“地獄景象”來炫耀美軍在台海威懾力的美軍印太司令帕帕羅最新被問到如何以無人武器製造“地獄景象”時，口風大變。他稱，無人武器只是封閉空間裡的關鍵能力，美軍要想在廣闊空間裡得以維持，還是需要“空海優勢”。



今年6月，美軍印太司令帕帕羅在新加坡香格里拉對話會期間向《華盛頓郵報》透露，美軍正在製定“地獄景象”（Hellscape）的作戰計劃，擬以大量無人武器，在台海製造難以對付的可怕景象，以期阻止大陸對台進攻。這個消息傳出後，引發議論紛紛。



當時中國國防部發言人吳謙對此做出回應：那些叫囂要把別人的家園變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備。美方一些人為了“以台制華”，不惜把台灣海峽變成“人間地獄”，極為喪心病狂。這也再次表明，“台獨”分子妄想“倚美謀獨”，終難逃脫“棋子”變“棄子”的命運。



吳謙說：“台灣屬於中國，中國不容分裂。在捍衛國家主權和領土完整、反擊外部勢力干涉方面，中國人民解放軍一向是敢打硬仗、能打勝仗。對於一些人的威脅與恫嚇，我們從來就不吃這一套。”



然而，美國國內軍事戰略界依然就此大作文章，包括《華爾街日報》曾發表社論，稱烏克蘭靠大量無人機和機動武器來抵抗俄羅斯，給台灣防衛提供了經驗。有人繼續引用帕帕羅的“地獄景象”說法來比喻這種策略。