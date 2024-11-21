台商蕭澤榮：兩岸同文同種　產業鏈融合度高

明基醫院管理咨詢有限公司執行董事兼執行長、原佳世達全球製造總部總經理蕭澤榮（中評社 海涵攝） 中評社蘇州11月21日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦20日在江蘇省蘇州市舉辦台商座談會。明基醫院管理咨詢有限公司執行董事兼執行長、原佳世達全球製造總部總經理蕭澤榮在座談會期間接受媒體聯合採訪時表示，於台商而言，相比東南亞，大陸的營商環境明顯更優。兩岸同文同種，在文化和產業鏈上都能形成很好的融合。台商應該積極考慮企業轉型的問題，要發展新質生產力。



蕭澤榮說，2024年前三季度，中國大陸GDP同比增長‌4.8%。在彭博社的調查中，往後五年大陸的增幅依然是全球最高。



有不少搬遷到東南亞的台商又回流到大陸，對於這一現象，蕭澤榮認為，於台商而言，相比東南亞，大陸的營商環境明顯更優。他說，兩岸同文同種，在文化和產業鏈上都能形成很好的融合。台商去東南亞，語言上的障礙是非常嚴重的問題，這會造成運營工作中的諸多問題；此外，在供應鏈、人才、文化、政策等方面，也會遇到不少阻礙。



面對一些“脫鈎斷鏈”逆流，台商該怎麼辦？蕭澤榮指出，企業轉型是台商應該積極考慮的問題。台商不能一直抱著原來的傳統產業或傳統運營模式不變，要有好的想法推進企業轉型，要發展新質生產力，做高精尖現代產業。



蕭澤榮以自己為例分享了台資企業轉型的成功實踐。他說，他的集團早就對旗下醫療板塊進行了轉型。在2008年和2013年，集團分別在南京、蘇州成立了三級醫院，其中南京醫院現在已發展為三甲醫院，年營業額為27億人民幣，是整個華東地區最大的醫院。此外，蕭澤榮說，他還在做再投資，在南京、蘇州分別投入一億美金各建一座二級醫院。“正是因為我們看到了大環境的變化，所以開始積極轉型，並融入內循環中，在賺錢的同時也服務了廣大百姓。”‌‌