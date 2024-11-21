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廈大台研院對話香港智庫 合力塑造話語權
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2024-11-21 00:21:50
香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團與廈門大學台灣研究院學者合影（中評社圖片）
中評社廈門11月21日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月20日下午拜會廈門大學台灣研究院。雙方專家學者在交流座談中回顧了長期結成的深厚情誼，並對涉台研究、台海形勢、話語權構建等議題展開深入探討。香港專家學者認為，這場交流有高度、有深度、有溫度，福建擁有獨一無二、得天獨厚的涉台研究土壤，如今又迎來了百年一遇的歷史新機遇，雙方應該合力塑造融合發展話語權，為促進和平統一貢獻心力。
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