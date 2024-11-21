快評：國民黨“反獨”　應珍視並堅持九二共識

中評社快評／國民黨主席朱立倫20日在中常會上拋出“新兩岸論述”，重申國民黨反對“台獨”。朱立倫強調，“台獨”傷害民眾情感，更造成島內及兩岸嚴重對立，“台獨”是一條走不通的路。



外界留意到，朱立倫頗長時日甚少談論兩岸立場，昨天拋出“新兩岸論述”，可能是體察到世局之變而及時作出表態。近日中美領導人在亞太經合組織（APEC）會議期間舉行會晤，直接點名賴清德是“台獨”。新加坡總理黃循財在中新領導人會晤時也表態反對“台獨”，強調新加坡堅定恪守一個中國原則。



朱立倫提到，最近的國際場合，不管是美國、歐洲、日本、新加坡，各國領袖都表達不支持“台獨”，“台獨”是一條走不通的路，民進黨、賴清德尤其要清楚，國際環境不會支持“台獨”，新加坡與許多國家更清楚表達反對“台獨”。



朱立倫重申反對“台獨”，國民黨另一重要人物、前“立法院長”王金平近日登陸祭祖，為兩岸交流、台海和平盡力。國台辦主任宋濤18日傍晚在廈門與王金平會見時強調，“台獨”與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平，要堅持“九二共識”、反對“台獨”。



朱立倫重申反對“台獨”，是正面、積極表態，對國民黨、對兩岸關係有利。需要指出的是，反對“台獨”不能衹有口號，更不能有走相反方向的行動；是否真“反獨”，民眾的眼睛是雪亮的。



“九二共識”是兩岸關係發展的定海神針。國民黨應珍視過去自己堅持的價值，珍視並堅持“九二共識”。