潘賢掌在重慶出席兩岸服務業大會及論壇

中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌在重慶出席首屆兩岸服務業大會和第十三屆兩岸暨港澳服務業論壇開幕式並致辭。（圖源：中國台灣網） 中評社北京11月21日電／據中共中央台辦、國務院台辦消息，11月19日，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌在重慶出席首屆兩岸服務業大會和第十三屆兩岸暨港澳服務業論壇開幕式並致辭。他指出，兩岸業界要把握發展大勢，搶抓合作機遇。祖國大陸市場廣闊，發展潛力大、產業鏈完整，有良好的發展條件。近期中央一攬子增量政策推出後，大陸主要經濟指標全面回升，市場信心明顯增強，社會預期顯著改善，經濟運行出現許多積極變化，呈現良好態勢。中共二十屆三中全會通過的《關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，專門對完善發展服務業體制機制和深化兩岸融合發展做了深刻闡述，再次表明我們與台灣同胞分享大陸發展機遇和發展成就的誠意。兩岸業界要把握發展大勢，共享合作之利。



潘賢掌表示，兩岸業界要攜手開創市場，累積合作成果。當前，全球服務貿易和服務業合作深入發展，數字化、智能化、綠色化進程不斷加快，新技術、新業態、新模式層出不窮。服務業對經濟社會發展的重要性日益突顯。兩岸服務業合作領域寬廣、潛力巨大、意義深遠。兩岸業界應秉持開放包容、合作共贏的心態，通過相互持股、共同研發、共創品牌、共定標準、共拓市場等方式，提升合作水平和成效，打造兩岸產業合作新的增長極，共同壯大中華民族經濟。

