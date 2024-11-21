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仇開明在廣東出席台灣青年嶺南行總閉營儀式
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2024-11-21 09:48:27
（圖源：中共中央台辦、國務院台辦）
中評社北京11月21日電／據中共中央台辦、國務院台辦消息，11月11日，中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明在廣東出席第十一屆台灣青年嶺南行總閉營儀式暨交流成果展示並致辭。
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