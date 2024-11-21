習近平同巴西總統盧拉共見記者

當地時間11月20日上午，國家主席習近平同巴西總統盧拉在巴西利亞總統官邸黎明宮會談後共同會見記者。（新華社） 中評社北京11月21日電／據新華社消息，當地時間11月20日上午，國家主席習近平同巴西總統盧拉在巴西利亞總統官邸黎明宮會談後共同會見記者。



習近平指出，這是我時隔5年再次踏上這片“充滿愛和希望的土地”。啟程前夕，我收到多封巴西各界友好人士的來信，信中洋溢著巴西人民對中巴友誼的珍視和對深化兩國友好的期盼，令我深受感動。剛才，我同盧拉總統舉行了親切友好、富有成果的會談。我們共同回顧中巴關係50年發展歷程，一致認為兩國關係正處於歷史最好時期，日益彰顯全球性、戰略性、長遠性影響，成為發展中大國攜手共進、團結合作的典範。



我們就中巴關係未來發展達成新的戰略共識，其中最重要的是，我們共同決定將雙邊關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建“一帶一路”倡議同巴西發展戰略對接。在世界格局加速演變的背景下，這體現了中巴兩個發展中大國識變、應變、求變的決心，必將推動兩國關係繼往開來、開啟下一個“黃金50年”，同時為全球南方國家團結自強樹立榜樣，為提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權作出新的貢獻。



我們一致認為，要持續深化戰略互信，在涉及主權、安全、發展利益等核心問題上相互堅定支持，促進各自高質量發展。作為東西半球兩大發展中國家，我們還要主動肩負起引領維護全球南方國家共同利益、推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展的歷史重任。



我們一致認為，要做好兩國發展戰略對接這篇大文章。深化經貿、金融、科技、基礎設施建設、環保等重點領域合作，加強能源轉型、數字經濟、人工智能、綠色礦產等新興領域合作，以時不我待的幹勁把兩國務實合作做深做實，助力中巴兩國各自現代化建設跑出加速度。



我們一致認為，中巴兩國要繼續在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊機制內密切協作，共同應對饑餓與貧困、地區衝突、氣候變化、網絡安全等傳統和非傳統領域安全挑戰，為世界和平和發展事業作出新的中巴貢獻。明年是中拉論壇正式運行10周年，中國願同巴西及其他拉美國家一道，推動中拉合作邁上新台階。

