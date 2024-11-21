華僑公益基金會善行團騎士志願者計劃啟動

劉興鋼回顧公益歷程（圖源：中國網） 中評社北京11月21日電／據中國網報導，11月16日至17日，中國華僑公益基金會善行團公益基金（簡稱善行團）管委會換屆會議暨善行團騎士志願者交流峰會在福建泉州召開。善行團發布了新的發展戰略，並啟動善行團騎士志願者計劃。



善行團由“鋼子”於2013年3月27日在網絡上發起，秉持“慈善純公益”理念，倡導“壹起捐”方式，號召成員每天捐出不影響生活的一元錢，溫暖全世界。“鋼絲小天使計劃”“愛心萬里行”“世界公益行”“團爸團媽計劃”……11年來，善行團開展了多項公益活動，持續助力慈善公益事業發展。



長期以來，“鋼子”一直以網名面向公眾，成為神秘低調的“網絡首善”。直到2024年7月，一則財經方面的消息曝光“鋼子”的真實身份。中國冶金科工股份有限公司發布2024年1－6月新簽合同情況簡報顯示，該公司6月份簽訂了多筆單筆合同額超過10億元的合同。其中金額最大的一筆為大石河鉬礦整體管理項目承包合同，金額高達126.1億元。大石河鉬礦區采礦權人為吉林省金山投資有限公司。通過企查查獲知，該公司實控人即善行團創始人劉興鋼。



活動現場，劉興鋼透露正在計劃將把包括大石河鉬礦區在內的家族資產打包成立家族信托，通過創建家族慈善信托和公益基金會，為善行團發展提供永續善緣資本，致力於把善行團打造成公益“百年老店”。“屆時，我的子輩孫輩兩代也將退出商業領域，他們可以去做藝術家、畫家、音樂家等等，唯獨不許再經商。”劉興鋼表示，“未來的善行團將成為一個沒有領袖的機構，實現成員的共治共享。”



同時，劉興鋼公布了善行團未來專注與發展的重點——善行團騎士志願者計劃。善行團騎士車隊成立於2021年。創建善行團騎士車隊源於劉興鋼對機車的熱愛和對公益的執著，他希望能吸引更多的年輕人參與到公益事業中。“騎行的年輕人居多，我想通過組建騎士志願者車隊，讓這些年輕人也能在騎行中感受到公益的力量。”