外交部：中方願深化數據跨境領域交流合作

外交部發言人林劍（新華社） 中評社北京11月21日電／據新華社消息，外交部發言人林劍20日表示，中方發布《全球數據跨境流動合作倡議》，就各方普遍關切的數據跨境流動治理問題提出了建設性解決思路，明確中國促進全球數據跨境流動合作的立場主張。中方願在倡議基礎上與各方開展和深化數據跨境流動領域的交流合作。



當日例行記者會上，有記者問：日前，習近平主席在亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議上提出《全球數據跨境流動合作倡議》。中方在2024年世界互聯網大會烏鎮峰會正式發布了倡議全文。外交部對此有何評論？



林劍表示，中方發布《全球數據跨境流動合作倡議》，就各方普遍關切的數據跨境流動治理問題提出了建設性解決思路，明確中國促進全球數據跨境流動合作的立場主張，倡導秉持開放、包容、安全、合作、非歧視的原則，推動構建開放共贏的數據跨境流動國際合作格局，促進數據跨境高效便利安全流動。



林劍說，這是繼《全球數據安全倡議》後，中方就數據問題發布的又一重要倡議，體現了習近平主席關於推動構建網絡空間命運共同體理念的核心要義，展現了中國統籌發展安全、完善數字治理、踐行多邊主義的堅定決心。



“數據安全是全球性問題，需要國際社會共商解決之道。”林劍表示，中方願在《全球數據跨境流動合作倡議》基礎上與各方開展和深化數據跨境流動領域的交流合作，歡迎各方支持這一倡議。