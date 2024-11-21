各地滑雪場相繼開業！冰雪經濟“熱”起來

滑雪愛好者在內蒙古興安盟阿爾山市太偉滑雪場滑行。（圖：新華社） 中評社北京11月21日電／據人民日報消息，對廣大滑雪愛好者來說，“開板”是擁抱冬天的獨特方式。又是一年冰雪季，各地滑雪場相繼開門營業，展現不少新亮點。增加雪道、提高教練水平、打造合家歡度假模式……一項項措施，促進冰雪運動高質量發展，也進一步激發冰雪經濟活力。



天氣漸冷，河北崇禮萬龍滑雪場人頭攢動，“開板啦！”滑雪愛好者紛至沓來，享受冰雪運動的激情與快樂。



近年來，“帶動三億人參與冰雪運動”成果持續鞏固拓展，“冰雪熱”在全國各地蔓延。不少地區抓住機遇，以多樣化產品、高質量服務吸引廣大冰雪運動愛好者，助力文體旅融合發展。國務院辦公廳日前印發《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若幹意見》，推動“冷資源”轉化為“熱產業”，前景令人期待。



拼設施，也拼服務水平



新雪季，新疆阿勒泰迎來八方雪友。10月20日，可可托海國際滑雪度假區率先開板，一大早，準備上山的滑雪愛好者便在索道前排起長隊。



可可托海國際滑雪度假區營銷企劃部經理李相寶介紹，雪場開業剛10天，遊客就超過3000人次。11月以來，平均每天遊客超2000人次，其中90%的遊客從其他省份趕來。一到周末，度假區內酒店客房基本售罄。隨著入冬，遊客人數持續快速上升。



開門紅，是冰雪經濟火熱發展的縮影，也為各地雪場提質升級增添了信心。可可托海國際滑雪度假區提升改造23條雪道，總滑行長度達61公裡，可滑進滑出的民宿也將投入使用。吉林北大湖滑雪度假區新增了100台造雪機，雪道從64條增至74條，雪道面積從239公頃增至275公頃，酒店總床位數增至9000張。在崇禮，各雪場也對索道、安全護網等設施進行了全面升級，部分雪場還增加了夜滑、雪上樂園等服務。

