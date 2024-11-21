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山東蘭陵：非遺鋁編藝術的璀璨之光
http://www.CRNTT.com   2024-11-21 10:05:12


非遺鋁編藝術（圖：新華社）
　　中評社北京11月21日電／鋁編，是一種傳統的編織技藝，一根根小小的鋁絲，經過纏繞、走線、組裝、造型等工序，在匠人的指尖下跳躍，逐漸交織成一件件漂亮的藝術品。

　　在山東省蘭陵縣蒼山街道黃莊村，非遺傳承人朱傳玉正通過鋁編技藝，編織出很多獨具現代審美的工藝品，從造型大氣的“騰龍”，到色彩鮮艶的“鳳凰”，再到形狀獨特的“發財樹”，每一件都栩栩如生，令人贊嘆不已。

　　來源：新華社

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