海南兒童合唱團用歌聲架起文化橋梁

10月25日，五指山黎苗童聲合唱團在“中法童聲合唱友誼之橋”音樂會上演唱。（圖源：新華社） 中評社北京11月21日電／據新華社報導，在位於海南五指山山腳下的一間音樂教室裡，一群孩子身著鮮艶的民族服飾，專注地看著黑板上的歌譜吟唱，清澈的童聲在教室裡回蕩。



這些6至12歲的孩子是五指山黎苗童聲合唱團的成員，大多都是當地黎族、苗族孩子，在課餘時間進行排練已經成為他們生活的一部分。



“合唱團成立之前，孩子們幾乎沒有接受過系統的聲樂訓練，也沒有接觸過合唱，我們從零基礎開始帶著他們一步步練習音准。”合唱團指揮兼藝術指導劉旻說，合唱團成立於2022年8月，目前有45名成員。



“自己喜歡唱歌、喜歡音樂，就報名參加了合唱團。”今年12歲的黎族姑娘王茹涵是合唱團最早的成員之一。她說，在合唱團老師的指導下，她不僅提高了音樂素養，還增加了自信和從容。



像王茹涵一樣，孩子們通過學習唱歌都發生了變化。“從最開始怯場怕生，到後來逐漸樂於表達，孩子們不僅更加自信大方，還提高了審美能力，豐富了創造力和想象力。”劉旻說，“這就是藝術的‘魅力’。”



劉旻表示，合唱團成立的初衷正是希望在孩子們心中埋下藝術的種子，讓他們有發現美、表達美的能力，同時也讓更多人瞭解黎族苗族文化。

