重慶雲陽新發現一處保存較好的清代字庫塔

中評社北京11月21日電／據新華社消息，近期，重慶市雲陽縣基層文保人員在進行第四次全國文物普查時，在該縣雙土鎮楓樹村發現了一座保存較為完好的清代字庫塔。字庫塔為六邊形磚石結構，現存三層，每層都有不同的材質和拱形洞窟設計，外觀古朴獨特。



據介紹，自今年6月以來，雲陽對轄區內的732處文物線索進行實地普查。目前，野外調查進程已經過半，新發現文物10處。