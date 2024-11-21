文化中國行：品冰井泉香的“非遺”味道

品冰井泉香的“非遺”味道（圖：新華社） 中評社北京11月21日電／據新華社消息，“得閑飲茶”是梧州人慣用的日常寒暄語，這是梧州濃厚茶酒樓文化的體現。城東的白雲山下，冰井泉香，到冰泉豆漿館“打卡”梧州早茶習俗的遊客絡繹不絕。



據瞭解，冰泉豆漿一直沿襲用人工扯布篩漿技法和柴火燉煮的傳統，其製作技藝亦已被列入自治區級非遺代表性項目名錄。



