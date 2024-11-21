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文化中國行：品冰井泉香的“非遺”味道
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2024-11-21 10:06:00
品冰井泉香的“非遺”味道（圖：新華社）
中評社北京11月21日電／據新華社消息，“得閑飲茶”是梧州人慣用的日常寒暄語，這是梧州濃厚茶酒樓文化的體現。城東的白雲山下，冰井泉香，到冰泉豆漿館“打卡”梧州早茶習俗的遊客絡繹不絕。
據瞭解，冰泉豆漿一直沿襲用人工扯布篩漿技法和柴火燉煮的傳統，其製作技藝亦已被列入自治區級非遺代表性項目名錄。
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