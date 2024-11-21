習近平為巴黎唐代文物展題序引各界熱烈反響

中評社北京11月21日電／據新華社消息，“中國·唐——一個多元開放的朝代（7至10世紀）”18日在位於巴黎的法國吉美國立亞洲藝術博物館開幕，中國國家主席習近平和法國總統馬克龍分別為展覽題寫序言。



法國各界人士在接受新華社記者採訪時表示，習近平主席為展覽題序彰顯中方對中法人文交流和文明對話的高度重視，為兩國文化互融互鑒注入新動力。今年是法中建交60周年和法中文化旅遊年，加快人文交流“雙向奔赴”，將歷史情感與時代精神融入兩國友誼，必將進一步促進兩國人民相互欣賞、相互吸引，使兩國全面戰略夥伴關係更加牢固和富有活力。



“中方送給我們的一份大禮”



今年5月，習近平主席訪問法國期間，中法雙方達成在法國吉美國立亞洲藝術博物館舉辦唐代文物展的協議。在兩國文物專家共同努力下，展覽於11月18日在法國如期開幕。



“這次展覽是中方送給我們的一份大禮。”吉美博物館館長揚尼克·林茨對記者說，習近平主席和馬克龍總統為展覽題寫序言，體現出兩國領導人對文化交流的重視。



本次展覽匯集中國10個省區市32家文博機構的200餘件（套）精美文物，從11月20日起面向公眾開放，將持續至明年3月3日。林茨介紹說，此次展陳的文物價值非凡，其中部分展品是首次在中國境外展出。



為向法中建交60周年獻禮，吉美博物館將2024年定為“吉美中國年”，展覽、音樂會等中國文化活動貫穿全年，其間還組織論壇，探討新時代文化遺產保護議題。

