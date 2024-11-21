中國生態環境部呼籲加強氣候變化國際合作

中評社北京11月21日電／據新華社消息，中國生態環境部19日在巴庫氣候大會期間呼籲城市之間就早期預警和適應氣候變化等加強國際合作，以共同應對迫在眉睫的氣候變化挑戰。



《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）中國角當天舉行“積極防範氣候風險 建設低碳韌性城市”主題邊會，中外政府官員和專家就全球氣候變化影響及風險防範，以及各國低碳韌性城市建設等進行交流和探討。



COP29中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民在活動上介紹了中國政府在城市應對氣候變化方面的政策與實踐。他強調，應對氣候變化是全球共同的責任與擔當，各方應共同加強氣候變化影響早期預警和風險評估、共同促進全球綠色低碳和氣候韌性轉型，以及共同打造城市氣候夥伴關係和加強城市間氣候變化國際合作，構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。



聯合國秘書長氣候行動特別顧問塞爾溫·哈特認同中方主張。他說，全球一半以上人口居住在城市，城市處於抗擊氣候危機的前沿。為瞭解決和應對氣候危機，國際社會各層面應通力協作與對話，尤其在地方層面開展合作。



致力於應對氣候變化的C40城市氣候領導聯盟執行總裁馬克·沃茨說，中國城市的氣候行動速度和規模令人驚嘆，這帶來巨大經濟和社會效益。中國是應對氣候變化行動的領導者，中國的城市有望同樣發揮領導作用並促進全球城市間經驗交流與合作。