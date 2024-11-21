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劉建超會見尼共（聯合馬列）高級幹部考察團
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2024-11-21 11:29:01
中評社北京11月21日電／據新華社消息，11月20日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見由尼泊爾共產黨（聯合馬列）第一副主席博克瑞爾率領的高級幹部考察團。雙方就加強黨際交往合作、深化治國理政經驗交流、推動中尼關係發展等深入交換意見。
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