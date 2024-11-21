“親，來品茶”兩岸青年武夷山打卡共品茗香

中評社北京11月21日電／據中國台灣網消息，一山一水一壺茶，百轉千回萬景生。漫步武夷山，田間處處可見青翠的茶樹，街頭時時可見與茶相關的招牌，空氣中茶香彌漫。



11月16日至18日，“親，來品茶”兩岸青年武夷山打卡系列活動（茶博會季）成功舉辦，兩岸青年、自媒體博主跨越海峽緣聚武夷，共品茗香、共感茶韵。在一盞盞茶湯中，看見中華千年茶文化的匠心傳承與蓬勃生機，觸摸武夷山“三茶”統籌大文章的脈絡布局，感悟兩岸茶出同源、情感相通的血脈情緣。



從制茶大師到尋常百姓，中華茶文化傳承的基礎更牢



一座武夷山，半部茶葉史。有著“雙世遺”之稱的武夷山，是世界紅茶和烏龍茶的發源地，也是“萬裡茶道”的起點。千百年前，朱熹等名人大家曾對武夷茶作出無盡讚美，穿越千年歷史長河，武夷茶文化歷久彌新。



茶百戲，武夷山傳統雜技，始見於唐，宋代時在閩北茶區較為流行，是一種能使茶湯紋脈形成物象的民間藝術。



在第十六屆海峽兩岸茶業博覽會暨大地流彩——全國鄉村文化振興武夷行之非遺集市活動上，茶藝大師現場展示點茶、茶百戲等傳統技藝，遊客在欣賞茶藝之美的同時，得以親身體驗武夷山非遺傳承的傳統制茶技藝。



從事茶藝工作的台灣青年吳冠穎驚喜地發現，在席間為大家講解的正是茶百戲代表性傳承人吳馨蘭。2017年，吳冠穎曾專門向吳馨蘭學習茶百戲。多年後，再受老師親身指導，吳冠穎仔細地操作點茶、分茶等步驟，不一會兒功夫，清水幻變，一幅“畫”在茶湯中成型，引得現場驚奇不已。



“多年後，老師依然為了傳承傳統文化努力，並跟我說，願共同努力宣傳茶百戲文化，讓大家看見真正的非遺，讓我很感動。”老師對於制茶技藝的堅守，讓吳冠穎深感敬佩。

