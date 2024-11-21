武漢台青創業基地授牌　兩岸交流合作添新篇

中評社北京11月21日電／據中國台灣網消息，11月19日，武漢市台灣青年創業基地授牌儀式於新北辰（湖北）生物科技集團有限公司舉行。武漢市台辦主任劉紅鳴、副主任馮錦，東湖高新區生物城黨委副書記、副主任賀海強，武漢台資企業協會常務副會長蘇高明、副會長兼青委會主委吳志榮，新北辰集團董事長王光斌，以及30餘位台青創業企業代表出席。東湖高新區黨工委組織部副部長胡波主持。



儀式上，武漢市台辦主任劉紅鳴為新北辰台灣青年生命科技眾創空間授予“武漢市台灣青年創業基地”牌匾，此為武漢市台辦在漢設立的第十個基地。與此同時，台灣樺科智慧生醫有限公司、台灣聯益生物科技有限公司、台灣香薰緻有限公司三家健康科技類台青創業企業現場簽約入駐，為基地注入新活力，開啟了漢台創業交流的新篇章。



“衹有深入落實與台灣在產業、青年、文化方面的交流，才能更好地促進兩岸青年心靈契合和產業融合。”王光斌表示，將借基地授牌契機，與武漢“1 ＋ N”體系緊密協作推動兩岸青年交流，發揮企業優勢引進更多台灣生命科技項目，做好青年落地服務。同時，他希望台青和台青創業項目在此可持續發展，收穫效益與成長。“我們建立基地的初衷就是為台灣青年在大陸發展創造良好契機，吸引更多台灣青年來漢創業。”



馮錦在講話中提到，武漢市台辦構建了“1＋N”創新服務體系，在市級層面成立武漢市台灣青年創業就業服務中心，並建設多家台青創業基地。基於此，武漢市台辦將指導新北辰集團，為台灣青年在漢求學、實習、就業、創業創造更好的條件和更多的機會，從而有效解決台青在實習就業等方面的問題，促進兩岸交流融合與協同發展，這一系列行動都將為兩岸青年發展和交流注入強大動力。