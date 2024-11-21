中評社北京11月21日電／據中國台灣網消息，在大連全市中小學“強國有我 同心圓夢”涉台教育進校園暨優秀教案征集活動深入開展之際，11月15日，“傳承剪紙藝術 共守兩岸深情”涉台教育進校園專題活動在大同小學成功舉辦。



活動期間，西崗區委台辦宣講員朱丹丹用通俗易懂的語言講述了“台灣問題”的由來、一水相隔的璀璨明珠、“九二共識”定乾坤、懲治“台獨”有利器等內容，講解深入淺出、引人入勝，幫助同學們進一步瞭解兩岸關係形勢，增強了對中央對台大政方針的理解和把握，在同學們心中播下了期盼祖國早日統一的種子，堅定了實現祖國完全統一的信念。



同學們以紙為媒、以紙為筆，在非遺剪紙老師細心指導和青年志願者耐心幫助下，通力合作，人手一把剪刀，一張紅紙，巧手游走，長城、中國結、牡丹、和平鴿等圖樣躍然紙上，20米長的剪紙長卷就這樣栩栩如生的呈現在大家面前。兩岸青少年欣賞著自己的剪紙作品，親身感受中華非物質文化遺產的非凡魅力，共同講述著“同心牽兩岸，一紙述真情”的生動故事。



大同小學四年級鄭文澤同學感慨到：“文化的力量是無形的，但卻是最能跨越時空、跨越隔閡的橋梁。我們今天所做的剪紙是一種傳承，是一條紐帶，是一個無聲的呼喚，期盼兩岸關係和平發展，期待兩岸青少年攜手共進，共同迎接更加美好的明天！”。大同小學六年級台生楊曉潔、楊曉霏姐妹激動地說，讓我們一起牢記“兩岸一家親”的濃濃深情，共同盼望台灣早日回到祖國的懷抱。