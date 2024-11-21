龍台兩地陶藝師共聚龍泉同燒一龍窑

中評社北京11月21日電／據中國台灣網消息，11月16日，龍泉市寶溪鄉溪頭村陳家窑迎來了龍台兩地同燒一龍窑交流活動，兩地陶藝師切磋技藝、分享經驗，共同感受美麗鄉村建設成果。



隨著激昂的鼓點和響亮的鑼聲，不滅窑火傳統龍窑開窑儀式正式拉開帷幕。龍泉青瓷非遺傳承人攜眾弟子，身著傳統服飾，恭敬列隊，在龍窑前舉行祭祀儀式，以表達對先祖的感恩之情。祭祀儀式結束後，窑主和窑工們畢恭畢敬地端著匣鉢，從龍窑中走出，將匣鉢放置在舞台上。隨後，進入最重要的開匣鉢環節。窑主邀請了4位台灣陶藝家代表一同打開匣鉢，親手體驗了一把“開盲盒”的快樂。每打開一個匣鉢，都引來現場觀眾的陣陣驚嘆，精美的青瓷作品在陽光下熠熠生輝，展現出龍泉青瓷的獨特魅力。



來自台灣的陶藝家鄭滿彩對本次活動贊不絕口：“溪頭村的風光令人陶醉，龍窑開窑儀式更是辦得隆重而神聖。每一件從龍窑中出爐的青瓷作品都堪稱精品，讓我深刻感受到了龍泉青瓷的獨特魅力和文化內涵。”同時，她也驚嘆於兩地燒窑方式的不同，認為這種交流活動對於促進兩岸陶藝文化的傳承與發展非常重要。



開窑儀式結束後，龍台兩地陶藝師還進行了座談交流會。陶藝師們暢所欲言，分享了各自的創作經驗和心得。他們互相學習、互相借鑒，共同探討了青瓷藝術的發展和未來趨勢，就陶藝技藝、文化傳承等方面也進行了深入探討和交流。