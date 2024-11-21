“世界兒童日”活動在我國多地舉辦

中評社北京11月21日電／據新華社消息，每年的11月20日是聯合國確定的世界兒童日。今年的世界兒童日以“傾聽每個心聲，點亮兒童未來”為主題，旨在呼籲全社會提升對兒童及青少年心理健康問題的關注，支持他們發揮潛能、健康成長。連日來，全國多地標誌性建築紛紛亮起象徵兒童友好的藍色燈光，共同守護兒童美好未來。



“慶祝世界兒童日，讓我們‘童’繪東莞未來！”“兒童友好，讓東莞更美好！”……11月20日晚，廣東東莞主城區多個地標建築披上“藍衣”，飽含關愛的燈箱標語點亮了城市夜空。



“傾聽每個心聲 點亮兒童未來”“建設長沙兒童友好城市”……在河北保定、湖南長沙等多個城市的商業區、市中心，商場大屏和戶外宣傳大屏輪番亮起主題宣傳語，為世界兒童日帶來溫暖關愛氛圍。



與此同時，全國多地還通過形式多樣、內容豐富的活動，關注兒童及青少年心理健康問題，為孩子們點亮“指路的燈”。



“馬蘭開花二十一，心理皮筋大家跳，小朋友要記牢，身心健康是第一……”18日，在河北保定師範附屬學校，1000餘名學生伴隨著朗朗上口的心理健康歌謠在學校操場上齊跳“心理皮筋舞”。據介紹，這項活動在全市131所學校設分會場同步開展，近5萬名學生共同參與。



保定師範附屬學校五年級學生魏紫君說：“‘萬人齊跳皮筋舞’活動不僅為我們的課間增添了樂趣，也讓我們通過邊跳邊誦的方式，對心理健康的重要性及相關知識有了更多瞭解。”



20日，雲南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣景罕鎮兒童之家舉辦了一場別開生面的活動。35名小朋友圍坐在景罕鎮司法所的工作人員周圍，聚精會神地聽他們講解未成年人防性侵、未成年人保護法等內容。活動結束後，他們還將自己近期的“小心事”和“小願望”粘貼在活動留言板上。

