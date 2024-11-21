習近平同巴西總統盧拉舉行會談

當地時間11月20日上午，國家主席習近平在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統盧拉舉行會談。（圖源：新華社） 中評社北京11月21日電／據新華社消息，當地時間11月20日上午，國家主席習近平在巴西利亞總統官邸黎明宮同巴西總統盧拉舉行會談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。



初夏時節的巴西利亞，天朗氣清。黎明宮內，綠草如茵，450名威武禮兵整齊列隊。在120名龍騎兵護衛下，習近平乘車抵達黎明宮前廣場。



盧拉總統和夫人羅桑熱拉熱情迎接習近平，並為習近平舉行隆重盛大歡迎儀式。



軍樂團奏中巴兩國國歌。兩國元首一同觀看儀仗隊分列式。中巴兒童揮舞兩國國旗熱烈歡迎習近平。巴西藝術家用中文演唱《我的祖國》。



兩國元首分別同對方陪同人員握手致意。



歡迎儀式後，兩國元首舉行會談。



習近平指出，很高興在中巴建交50周年這個具有重要歷史意義的年份訪問巴西。剛才盧拉總統為我舉行最高禮遇的隆重歡迎儀式，充分體現了對中巴關係的高度重視以及對中國人民的深情厚誼，令我深受感動。中國和巴西是東西半球兩大發展中國家。回首過去50年，中巴關係跨越山海，探索出發展中大國相互尊重、互利友好、合作共贏的正確相處之道。巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的國家、首個同中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家。近年來，在我和盧拉總統戰略引領下，兩國日益成為命運與共的可靠朋友、共促和平的積極力量，中巴關係正處於歷史最好時期，不僅增進了兩國人民福祉，也維護了廣大發展中國家共同利益，壯大了全球南方的力量和聲音，為世界和平穩定作出突出貢獻。

