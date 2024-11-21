新盤熱銷　帶動香港樓市氣氛向好

受惠減息及放寬按揭等因素，天璽.天的銷售反應熱烈。（大公報） 中評社香港11月21日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，樓市經過近半年的低潮後，終於重現旺市，尤其新盤市場，在10月份的表現更為明顯，一手成交逾3000宗，是今年新盤按月成交的次高紀錄，僅次於3月份錄得超過4000宗。可能有人會問，10月份的樓市再度急轉彎，真的就是減息的效應？其實交投回升，主因固然減息周期開始，令樓市湧現樂觀情緒；而新地適時推出啟德天璽.天，吸引買家及業界的眼球，則成為今次啟動樓市的引擎。



啟德區一手成交急增



啟德一直都被認為是供應重災區，區內至今已開售20個項目，還有數個樓盤排隊準備出場，加上發展商在該區積存了很多貨尾，全新項目要突圍實在不容易，但天璽.天則能夠集合了天時地利，既受減息效應之助，又有綠色集體運輸系統的新進展，以及啟德體育園、雙子滙等相繼啟用的加持；發展商以貼地價推盤就即時收到效果。不論是用家、投資者，還是內地客，都被這個項目所吸引，其“溢出效應”亦為區內其他新盤項目帶來大批客源，令新盤市場百花齊放，造就10月份的成交急增。



新盤交投量回升，可算是近期的好消息，亦減退了消極的氣氛。事實上，近年很多香港人都被消極情緒同化了，就算是生意人也時刻充滿負面想法。當然，市道差、生意難做，這些筆者都認同，但這卻並非事實的全部。疫情之後，人們生活習慣及消費模式都在改變，這並非今日才知道的；企業不肯變，不肯提升服務質素，做法依然故我，直接削弱了競爭力，也注定跟不上這個時代。



香港人不是沒有消費能力，只是消費的方向改變，而且更精明，並因為資訊量多而變得要求更高，性價比、“平靚正”等，都是選擇的必然考慮因素。



香港人其實是身在福中不知福；能在香港賺取收入，享受很低的稅率，找工作比很多發達國家都容易；而且近年又有北上消費這種低價而高質的體驗，這是其他國家不能夠享受到的生活模式。香港人只要抱有積極的思維，肯變求變，總會有理想的生活，正如樓市也終於迎來晴天。