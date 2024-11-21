習近平：中國巴西做相互成就的“黃金搭檔”

中評社北京11月21日電／據大公報消息，當地時間11月19日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴西利亞，開始對巴西進行國事訪問。當地時間11月20日上午，國家主席習近平在巴西利亞總統官邸同巴西總統盧拉舉行會談。



習近平指出，今天，我願同總統先生共同宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建“一帶一路”倡議同巴西發展戰略對接。這是中巴關係發展的又一個歷史性時刻，符合兩國人民普遍期待，將為雙方推進各自現代化提供動力支撐，同時也彰顯了中巴攜手維護國際公平正義、促進世界共同發展的決心。習近平指出，中國願同巴西一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，不斷豐富新時代中巴關係內涵，做相互成就的“黃金搭檔”。



中巴關係更精彩篇章在未來



【大公報訊】據新華社報導：當地時間11月19日下午，專機抵達巴西利亞空軍基地時，巴西總統府首席部長科斯塔、巴西利亞空軍基地司令米格爾、司法部長萊萬多夫斯基、總統府機構關係部長帕迪利亞等高級官員在機場熱情迎接，代表盧拉總統和巴西政府熱烈歡迎習近平主席到訪。幾十名巴塔拉藝術家演奏熱情奔放的巴西特色鼓樂。蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達。



習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，當地華僑華人、中資機構和留學生代表在道路旁揮舞中巴兩國國旗，高舉“歡迎習近平主席訪問巴西”“中巴友誼萬歲！”等紅色橫幅，熱烈歡迎習近平到訪。習近平是在結束二十國集團領導人第十九次峰會活動後離開里約熱內盧抵達巴西利亞的。



共建“一帶一路”倡議 對接巴西發展戰略



當地時間11月20日上午，國家主席習近平在巴西利亞總統官邸同巴西總統盧拉舉行會談。習近平指出，很高興在中巴建交50周年這個具有重要歷史意義的年份訪問巴西。這是我第五次訪問貴國，巴西也是我到訪次數最多的拉美國家，我謹對老朋友盧拉總統和巴西政府的熱情接待表示衷心感謝。在總統先生領導下，巴西經濟社會穩步發展，重返全球前十大經濟體行列。二十國集團領導人里約熱內盧峰會成功召開，並啟動“抗擊饑餓與貧困全球聯盟”，我對此表示祝賀。

