“阻擊”慢阻肺病　中國構築呼吸健康新防線

中評社北京11月21日電／據新華社消息，這是一種被稱為“沉默殺手”的慢性呼吸系統疾病。儘管患者連咳帶喘，有時還透不過氣，卻大多不知道自己得了什麼病。



慢阻肺病，我國僅次於高血壓、糖尿病的常見慢性病。今年9月，我國將其納入基本公共衛生服務項目，這意味著，患者健康服務有了政府兜底保障，一條健康新防線正在構築。



但面對人數眾多的患者，如何更好築牢新防線？今年11月20日是世界慢阻肺病日，2024中國慢阻肺病防治大會在北京召開，記者就此進行採訪。



推進早診早治



“有人說，疼痛面前尚有英雄，憋氣面前難談意志。”國家呼吸醫學中心主任、中國工程院院士王辰介紹，慢阻肺病的本質特徵是氣道狹窄且伴有周圍肺組織的破壞。早期階段，主要症狀是活動之後的氣促、胸悶；晚期階段，會出現極為嚴重乃至有窒息感的憋氣。



有別於公眾對高血壓、高血糖的耳熟能詳，這一常見慢性病“名氣”不顯，許多患者不知、不查，給疾病防治帶來難題。



國家衛生健康委公布的數據顯示，我國40歲及以上居民的慢阻肺病患病率達13.6%，患者人數近1億，但患病知曉率衹有0.9%，肺功能檢查率則為4.5%，呈現出患病率高、知曉率低、規範化診療率低的特點。



中日友好醫院呼吸中心副主任楊汀表示，慢阻肺病的可干預性強，早發現、早診斷、早干預能夠有效延緩疾病進展。但這一疾病早期起病隱匿，易被患者忽視，加上部分醫務人員對相關知識的掌握程度較低，早診早治工作仍面臨挑戰。

