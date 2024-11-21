駿馬獎獲獎作品：人民情懷　時代頌歌

中評社北京11月21日電／據新華社消息，在光影變幻、民歌薈萃和獲獎作家的娓娓講述中，第十三屆全國少數民族文學創作駿馬獎頒獎典禮日前在廣西南寧落下帷幕，25部作品和5位譯者獲此殊榮。



根植生活沃土，堅守人民情懷



本屆駿馬獎獲獎作家在談到創作心得時，無不提及“深入生活、扎根人民”的重要性。



《阿娜河畔》作者、作家阿舍說，她在創作時將視角從自我的個人記憶，轉向故鄉更為遼闊的生活與歷史，“通過對集體記憶和個人記憶的交融來書寫歷史，力圖達成一種細微與宏大兼而有之的敘事”。



作家凡一平的《上嶺戀人》將日常立為傳奇，故事裡有裁縫、說客、偵探、歌王……“那一捧碧綠的油菜苔，就是揮不去、抹不掉的故鄉味道，也是文學創作的精神原鄉。”凡一平說，“故鄉賜予我靈感，我也通過文學反哺家鄉。”



“創作與生活，就像硬幣的正反面，就像互為鏡像的玻璃。”詩人黃芳的詩集《落下來》以生活點滴為切入點，抒寫生活日常的體悟，闡發對社會事件的觀察和思考，記錄故土和異地的風土人情。



作家北雁用一年時間環繞洱海徒步而行，在洱海沿岸的每一個角落停留、沉思、發現與尋找，體會一個內陸湖在工業文明時代的掙扎與新生。幾經修删，《洱海筆記》最終以行走描繪地方的方式，展現和諧、和睦、和美的人間景象。

