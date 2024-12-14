呂小慶：改善中日關係有期待不幻想

中國中日關係史學會常務副會長、前中國駐日大使館參贊呂小慶日前在北京參加了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇，並進行了發言。（中評社 李澤璇攝） 中評社香港12月14日電（記者 郭至君）中國中日關係史學會常務副會長、前中國駐日大使館參贊呂小慶日前在北京參加了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇，並進行了發言。呂小慶表示，改善中日關係有理由對石破茂給予期待，但不宜對石破茂政權持過多幻想，應以我為主開展工作。



近期以來，日本自民黨總裁選暨新任首相選舉，受到我國內民眾和媒體的廣泛關注，尤其是此前不被看好的自民黨非主流石破茂，勝選自民黨總裁並出任新一屆日本政府首相，令人刮目相看。石破茂於10月1日新任首相僅僅一周，即根據其首相特權決然宣布解散國會舉行眾議院選舉，雖然執政的自民黨和公明黨聯盟在這次“大選”中大敗，但由於其它在野勢力極為散亂無法聯合，石破茂依然比較輕鬆地保住了首相之位，成為日本憲政史上任期最短並連任最快的首相。石破茂政權是否能保持穩定，其內外政策特別是對華外交會發生什麼新變化，引發國內學界和對日政治外交和經貿關係等層面的高度重視，這也折射我們對日本政局動蕩的敏感和對中日關係大局穩定的普遍期待。



習近平主席11月15日在秘魯舉行的亞太經合組織國家領導人非正式會議（APEC）期間，與石破茂首相舉行的正式會談中指出，“當前，國際和地區形勢變亂交織，中日關係處於改善發展的關鍵時期。中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，兩國關係具有超越雙邊的重要意義。中方願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，堅守中日“互為合作夥伴、互不構成威脅”的重要共識，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係”。習主席講話，展現了中國最高領導人對日關係保持高度的戰略定力和積極向前看的寬闊視野，為紛繁複雜和敏感多變的中日關係大局錨定了方向。

