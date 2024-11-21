我國載人登月火箭完成整流罩分離試驗

圖為本次整流罩分離試驗現場。（來源：中國航天科技集團一院供圖） 中評社北京11月21日電／據新華網報導，20日從中國航天科技集團一院獲悉，該院抓總研製的長征十號系列火箭近日成功完成整流罩分離試驗，標誌著該系列火箭初樣研製又邁出了堅實一步。



作為運載火箭的重要組成部分，整流罩可以為航天器、飛船等提供有效的保護，以免其承受高速氣流帶來的各種不利影響。整流罩分離，是運載火箭發射過程中的關鍵動作。本次試驗對整流罩設計方案、連接結構、分離方案、最大可用包絡等進行了充分考核。



據悉，本次試驗的整流罩高度和直徑均為5米，是全新研製的整流罩構型。同時，火箭首次採用超靜定連接方式，與傳統整流罩相比增加了一個分離面，解鎖環節更多，分離方案複雜，可靠性要求高。研製隊伍還在試驗前通過預試驗初步測試了相關數據，確保整個分離試驗更可靠。



試驗中，整流罩在預定時間、預定條件下順利分離，各項參數均符合設計要求，驗證了設計的合理性和接口協調性。這一成果不僅驗證了整個方案的可靠性，也為下一步試驗任務提供了寶貴數據。後續，型號隊伍還將對整流罩開展靜力試驗、船罩聯合振動試驗等多項驗證。



長征十號是我國新一代載人運載火箭，該系列包括兩個型號、多種構型。其將助力我國實現2030年前載人登月目標，為航天強國建設提供重要支撐。當前，長征十號系列運載火箭已完成一子級動力系統試車等大型試驗，後續將按計劃持續開展一系列試驗項目，對各系統設計進行全面驗證。