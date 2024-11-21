“天河”超算奪得世界圖計算領域桂冠

中評社北京11月21日電／據新華網報導，20日從國家超級計算天津中心獲悉，由國防科技大學研製，部署在該中心的“天河”新一代超級計算機系統，在最新公布的國際Graph500排名中以6320.24 MTEPS／W的性能奪得Big Data Green Graph500（大數據圖計算能效）榜單世界第一的優異成績。



這已經不是“天河”超算第一次在該領域奪冠。在2021年在7月發布的國際Graph500排名中，“天河”超算就曾獲此殊榮。



Graph500排行榜於2010年首次發布，是國際上評價超級計算機圖計算性能的最權威榜單，主要針對當前熱門的數據密集型應用，如人工智能、大數據處理等實施評測，可充分體現超級計算機的訪存和通信性能，直接反映超級計算機的數據處理能力。



圖計算是一種以圖結構為核心的數據處理與分析方法，是研究複雜網絡、關聯模式和結構化數據的重要工具。隨著大規模數據分析需求的增長，圖計算正成為大數據和人工智能的重要支柱，是各國政府、科研機構和科技企業又一研究熱點。



依托“天河”新一代超級計算機系統，國家超算天津中心近年來在數值仿真技術、材料計算、環境氣象等科學研究領域取得了一流學術成果，同時也在超智融合、生成式大模型、超算互聯網絡等產業領域實現重大技術突破。