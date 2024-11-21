我國“5G＋工業互聯網”加快創新發展

中評社北京11月21日電／據新華網報導，建設超4000家5G工廠，工業互聯網標識服務企業超45萬家，工業5G模組價格比商用初期下降90%……11月19日至21日在湖北武漢舉行的2024中國5G＋工業互聯網大會上，一系列數據展現“5G＋工業互聯網”加快創新發展的成效。



此次大會上，與“5G＋工業互聯網”相關的新產品、新技術紛紛亮相。中國移動將5G－A與AI結合，釋放萬物感知、萬物互聯、萬物智能的乘數效應；中國電信深化低空經濟技術創新，打造5G網聯無人機自動方艙……



無人機自主導航和避障，清洗和清潔裝置在光伏板上旋轉推拉……中國聯通展台前，一處基於人工智能的無人機全自動光伏板清潔場景引人駐足。工作人員介紹，通過採用AI視頻處理技術和機器視覺算法，融合無人機自主導航技術，可以實現光伏板的自動清洗、自動巡檢，幫助光伏電站節省人力成本，提高運維效率。



會場數十公里外的武漢陽邏港，幾名操作員在二期港區中控室輕點鼠標，龍門吊像“抓娃娃”一樣把一個個集裝箱平穩放到集裝箱卡車上。陽邏港工作人員說，中國電信湖北公司為陽邏港建設了比鄰模式的5G定制網，作業效率提升30%。三期港區今年也將實現無人集卡全覆蓋，港口運作效率有望繼續提高。



從能源到港口，從鋼鐵到電子，“5G＋工業互聯網”逐步深入各行各業，廠區智能物流、機器視覺質檢、遠程設備操控、無人智能巡檢等應用場景落地生根。



“不久前我們發布了一款無代碼工具，是一個多智能體協作的應用。”百度創始人李彥宏說，這能幫助看不懂代碼的人像程序員一樣構建應用、解決問題，產品發布3天就有超過5000家企業申請試用。



最新數據顯示，“5G＋工業互聯網”全國建設項目數超1.5萬個，實現41個工業大類全覆蓋，“5G＋工業互聯網”在各行業各領域的應用帶動製造業高端化、智能化、綠色化發展。



“數字化、網絡化、智能化是製造業創新的主要途徑。”中國工程院院士周濟說，要推動新一代智能製造技術的科研攻關。



