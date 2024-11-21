湖南衡東縣規範涉企檢查、執法活動

中評社北京11月21日電／據人民日報報導，新投建的農業裝備研發展示平台正在緊張調試中，農業育苗大棚附屬設備生產線即將開始試生產……最近，湖南衡東輝遠科技有限公司董事長李秋林忙得連軸轉。“迎檢任務減了，抓經營、拓市場的時間精力更多了。”李秋林說，10月份，政府相關職能部門訪企衹有一次，還是專門為企業新項目的推進開展一線服務。



為規範涉企檢查、執法活動，湖南省衡陽市衡東縣將每月的1日至20日定為全縣“企業寧靜日”。其間，除非涉及安全生產、環境保護、突發事件等特殊情況，任何部門和單位不得以任何形式到企業進行可能影響企業正常生產經營的檢查活動。



衡東縣人力資源和社會保障局社會保險服務中心的工作人員到衡東經濟開發區開展社保政策入企上門宣傳，提前登錄衡陽市企業賦碼保護平台預約，填寫執法檢查訪企備案表，經衡東經濟開發區同意後才上門。衡東縣要求，進入衡東經濟開發區開展執法檢查必須“雙備案”：除按衡陽市要求通過衡陽企業賦碼保護平台“碼上約”之外，所有入園執法檢查必須經單位主要負責人審批同意，向衡東經濟開發區和衡東縣紀委監委派駐該單位的紀檢監察組備案。今年1至10月，衡東全縣入企執法檢查次數同比減少約60%。



衡東縣還將每月8日設為“企業家接待日”，縣委、縣政府主要領導接待企業家，實現問題直述、訴求直辦、服務直達。