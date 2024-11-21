農業銀行副行長樓文龍嚴重違紀被開除黨籍

中評社北京11月21日電／據人民日報報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國農業銀行原黨委委員、副行長樓文龍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，樓文龍喪失理想信念，背離初心使命，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規參加用公款支付的宴請，接受可能影響公正執行公務的宴請；不如實報告個人有關事項，在職務晉升等方面為他人謀取利益；違規收受禮品禮金和消費卡，借用管理服務對象車輛，違規從事營利活動，將應由個人支付的費用交由他人支付，離職後違規任職；不認真履行監管職責；家風不正，對家屬失管失教；毫無紀法底線，“靠金融吃金融”，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在監管審批、投資入股、融資授信、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。



樓文龍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予樓文龍開除黨籍處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。