重慶專項整治社保領域突出問題

中評社北京11月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，“看到曾經的同事淪為階下囚，我既傷心又震驚！劉某某的案子警示我們，無論在什麼崗位上，都必須時刻綳緊廉潔自律這根弦。”近日，在重慶市大足區中敖派出所“以案四說”警示教育會上，該所一名民警說。



劉某某在中敖派出所擔任戶籍民警期間，利用職務便利，為20餘名親屬及“熟人”辦理虛假戶籍信息，騙取國家社保基金。最終，劉某某被開除黨籍、開除公職，因犯詐騙罪、濫用職權罪被判處有期徒刑13年，並處罰金10萬元。



二十屆中央紀委三次全會強調，堅決懲治群眾身邊腐敗問題。重慶市紀檢監察機關緊盯社保領域群眾普遍關注、反映強烈的欺詐騙保、挪用貪占、虛報冒領等突出問題，以養老保險信息“雙改”（身份證號碼、姓名等關鍵信息發生變更）問題為小切口，集中力量開展專項監督，堅決守護好社保基金安全底線，築牢民生保障網。



“參保人員因姓名變更等原因在社保經辦系統進行‘雙改’，本身屬於正常的業務辦理範疇，但有些不法分子卻動起了歪腦筋，‘偷梁換柱’騙取社保基金，侵害參保人權益和國家利益。必須以嚴的監督、實的舉措，督促行業主管部門切實履行監管責任，確保國家社保基金安全。”重慶市紀委監委相關負責同志介紹。



專項監督中，重慶市紀委監委第八監督檢查室協同市紀委監委駐市人力資源和社會保障局紀檢監察組，對市人社局開展聯動監督，通過起底涉及社保基金的信訪舉報、問題線索、巡察反饋等情況，制定監督方案，建立重點事項監督清單，圍繞責任落實、案件辦理、問題整改和行業治理4個方面，選取9個監督點位，查漏補缺，以案破題。同時，組織業務骨幹分成6個小組，下沉案發區縣調研督導，並與屬地紀檢監察機關建立定期會商、線索交辦督辦等工作機制，推動主體責任、監管責任落實到位。



“社保數據規模龐大，要求紀檢監察機關既要做實做細日常監督，也要充分發揮大數據優勢，為監督插上科技的翅膀。”重慶市紀委監委相關負責同志介紹，市紀委監委加快構建跨部門協作、跨層級共享的數據信息資源利用機制，與人社、公安、稅務等職能部門建立數據信息查詢、數據渠道共享模式，經過系統自動比對梳理出10.4萬餘條養老保險信息“雙改”疑點數據，並將其按照高、中、低風險進行分類處置，運用“大數據＋鐵腳板”方式，重點核查疑似占用他人社保權益、占用他人資格辦理補繳等高風險數據3800餘條。