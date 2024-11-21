河套港園區　企業明年下半年進駐

香港積極融入大灣區發展是貫穿《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》的主軸。 中評社香港11月21日電／特區政府昨日公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》（下稱《綱要》），冀把河套香港園區發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地。河套香港園區第一期第一批次的大樓將於今年底落成，創新科技及工業局期望明年下半年有首批企業進駐，有本港的大學已表示有興趣落戶。



信報財經新聞報導，國務院去年8月公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，明確了河套合作區三大定位，即深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區，以及粵港澳大灣區中試轉化集聚區。創科局昨發布的《綱要》，根據上述定位提出循四大方向，推進河套香港園區發展。



河套香港園區發展四大方向，分別是“打造世界級產學研平台”；“建設具國際競爭力的產業中試轉化基地”；“營造全球創科資源滙聚點”；“開闢制度與政策創新試驗田”。



其中在制度與政策創新方面，政府會在“一國兩制”基礎上，推動河套香港園區成為“國內境外”的特殊地區，為在河套香港園區落戶企業和工作的人員提供便利政策措施，包括從人員、物資、資金和數據等四方面的創新要素著手研究【見表】，並會向國家爭取政策支持。



《綱要》並提出，以兩個5年期作為推進河套香港園區發展重要里程，2030年將與深圳園區基本形成高效創新協同效應，2035年河套香港園區全面發展格局形成。



河套合作區由位處深圳河兩側的香港及深圳園區，以“一河兩岸”、“一區兩園”理念構建，香港園區佔地87公頃，毗鄰落馬洲支線口岸及落馬洲口岸，由西至東分兩期發展。第一期用地分三個批次發展，總樓面面積由原定的54萬方米增至100萬方米，並會以功能區塊形式劃分，主要設有生命健康科技區、人工智能與數據科學區和新科技與先進製造區。



創科局局長孫東強調，香港積極融入大灣區發展是貫穿《綱要》的主軸，因為在提出建設具有國際競爭力的產業中試轉化基地方面，香港需要跟深圳及包括大灣區腹地在內等內地其他地方緊密協作。



被問到河套合作區和位處北部都會區的新田科技城兩者有何分別，孫東稱河套合作區屬國家級層面的戰略發展園區，主要定位是科技研發和中間性試驗產業的發展，是國際科研合作的高新基地及新質地產力重要策源地，至於作為香港未來重要產業基地的新田科技城，則可發展為創科產業樞紐。



隨著河套香港園區第一期第一批次大樓今年底起陸續落成，園區明年正式進入營運階段，下一步將集中招商引資，以吸引海內外頂尖企業和人才落戶。創科局常任秘書長麥德偉指出，第一批次將由一棟人才公寓及兩棟濕實驗室合共三座大樓落成。



港深創科園公司數月前已經與63間創科企業及業界持份者簽署合作備忘錄，麥德偉透露不少機構表示有興趣進駐，正積極與潛在租戶跟進租賃細節，並聯絡其他有興趣的租戶或企業進駐，希望明年下半年開始有第一批企業進駐。



當局已就河套香港園區第二期發展展開規劃，惟孫東坦言不想急忙地對第二期作出過分詳盡規劃，因科技發展及國際國內的形勢發展很快，冀適當地“留白”，給予空間讓未來的政府發揮。



城市大學表示，初步計劃把部分科研團隊，包括城大創新學院、數碼醫學研究院等，進駐香港園區。科技大學則稱，期望成為首批入駐的機構之一，指河套香港園區重點戰略方向，包括生命健康、人工智能與數據科學及先進製造等，正是科大的學術和科研優勢所在。