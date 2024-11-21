外資大行看好港前景　高管紛買豪宅

左圖：鮑勃·普林斯買入香港豪宅。據悉為何文田加多利山St. George＇s Mansions。右圖：高天樂去年斥5.5億元在港買物業。據瞭解，物業為薄扶林愛蓮別墅，坐擁海景。（來源：大公報） 中評社香港11月21日電／昨日為國際金融領袖投資峰會第三天，並進行“與國際投資者對話”研討會。與會嘉賓除了熱烈討論外，外資大行高管先後在香港置業更成為熱話。橋水投資公司聯席首席投資官鮑勃·普林斯（Bob Prince）買入何文田加多利山豪宅，稱“太太喜歡香港”，同時看好香港地理位置，“有很好的機場，豐富的文化和美食，是一個有趣的城市”。同場在港生活逾20年的太盟投資集團聯合創辦人兼首席執行官高天樂（Chris Gradel），去年斥資5.5億元在港購置戰前大宅。



據大公報報導，在“風險投資者對話”環節中，普林斯被擔任主持的金管局外匯基金投資辦公室首席投資官（外聘投資經理）吳祥趾爆出買下香港豪宅，位處傳統豪宅區九龍何文田加多利山。普林斯坦言，雖然目前香港樓市存在情緒負面，但香港的基本面依然穩健，由投資角度看，這構成有利的組合。



據瞭解，普林斯買入的物業為何文田St. George＇s Mansions一個分層單位，作價近1億元。該樓盤由信和置業（00083）夥中電控股（00002）發展，共3座樓宇，提供175夥。



普林斯：“太太喜歡香港”



普林斯明確指出，“太太喜歡香港”，自己並非房地產投資者，不過非常看好香港在泛亞洲地區的廣闊前景，認為隨著香港在亞洲資本市場的擴張，加上亞洲證券化水平相對較低，香港有能力扮演一個關鍵角色。



他又表示，粵港澳大灣區的概念對香港發展亦是一大利好，“正如將紐約與矽穀相連，構成無與倫比的組合”。橋水基金在亞洲擁有廣泛的業務和長期客戶基礎，而香港的地理位置優越，交通便捷，為公司提供極大便利。



吳祥趾指出，同場對話者中的太盟投資集團聯合創辦人兼首席執行官高天樂去年亦斥資5.5億元在港買物業，為香港房地產投下信心一票。據瞭解，高天樂買入的物業為擁百年歷史、屬三級歷史建築的薄扶林愛蓮別墅。



高天樂：趁樓價下跌入市



高天樂指出，他與太太在港生活24年，樓市的下跌，讓他們決定置業。他表示，該購房決策是經過價值評估後才買入，“熟悉香港房地產的人應該清楚，住宅市場已長期沒有價格低廉或價值被低估的物業。”



此外，太盟領導的財團今年3月同意接管大連萬達集團的購物商場單位，被指涉約500家商場，估值約1000億元人民幣。高天樂表示，公司一直尋求區域內的最佳機遇，內地龐大的市場十分吸引，而且估值、融資價格都合理，是目前全球最便宜的融資方式之一。



他坦言，“這是一個非常大的押注”，是公司在內地歷來最大的投資，亦是以人民幣與當地銀行進行的最大的收購融資方案。不過，他樂見交易是一筆很好的生意，擁有非常可預測的現金流。