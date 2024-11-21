我國培育2300多個勞務品牌有效促就業

中評社北京11月21日電／據新華社消息，記者從21日召開的2024全國勞務協作暨勞務品牌發展大會上獲悉，近年來，各地各部門把勞務協作和勞務品牌作為促進高質量充分就業的重要抓手。截至目前，全國省市縣各層級累計簽訂勞務協作協議2000多份，培育勞務品牌2300多個，為實現農民就業增收、推進鄉村振興發揮了重要作用。



“勞務品牌是融鮮明地域特色、行業特徵和技能特點為一體的優質就業致富載體。”人力資源社會保障部就業促進司副司長運東來表示，下一步將圍繞勞務品牌高質量發展的目標，利用好政府和市場兩種資源，抓好勞務品牌發現培育、發展提升、壯大升級，強化各項支持政策和保障舉措，更好發揮其帶就業、促產業的積極作用。



據統計，這次大會展示的251個勞務品牌中，有61個來自脫貧地區，帶動了266.2萬農村群眾務工就業。



“從實際情況看，勞務品牌帶動就業的脫貧勞動力，工資收入比一般務工要高很多。”農業農村部幫扶司鄉村振興督查專員楊煉介紹，比如，重慶“巴渝大嫂”品牌，讓廣大農村婦女通過家政服務增收致富。經過相關技能培訓的學員，普通的月薪8000元，優秀的可達1萬元至2萬元，人均收入提升40%。



2024全國勞務協作暨勞務品牌發展大會由人力資源社會保障部、農業農村部等主辦，於11月21日至22日在湖南長沙國際會展中心舉行。記者注意到，除了傳統的家政服務、生活餐飲、人力資源、養老服務外，本次大會還匯集了機器人製造、智能互聯網、航空等領域相關的勞務品牌。