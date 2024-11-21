習近平主席對巴西國事訪問成果文件清單

中評社北京11月21日電／據新華社消息， 中國國家主席習近平於2024年11月20日對巴西進行國事訪問。訪問期間，雙方簽署38項合作文件，具體清單如下：



一、兩國聯合聲明



《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》



二、雙方簽署和達成一致的合作文件



1.《中華人民共和國政府和巴西聯邦共和國政府關於共建“一帶一路”倡議同“加速增長計劃”“巴西新工業計劃”“生態轉型計劃”“南美一體化路線計劃”對接的合作規劃》



2.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與巴西聯邦共和國礦產能源部關於開展礦業可持續發展合作的諒解備忘錄》



3.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與巴西聯邦共和國發展、工業、貿易和服務部關於促進產業投資與合作2024－2025行動計劃》



4.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與巴西聯邦共和國計劃與預算部關於加強經濟發展領域交流合作的諒解備忘錄》



5.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與巴西聯邦共和國外交部關於開展生物經濟合作的諒解備忘錄》



6.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與巴西聯邦共和國財政部關於生態轉型和綠色發展合作的諒解備忘錄》

